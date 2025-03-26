Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней

Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.
«События вчерашнего дня показали, что власть готова перейти последний рубикон. В аэропорту Кишинева Евгению подвергли усиленному досмотру, изъяли паспорт и допрашивали и держали без причины 3 часа, а затем задержали на трое суток без законных оснований и перевезли в изолятор… избегая контакта с журналистами. Сегодня же стало известно, что прокуратура готовит прошение на арест Евгении на 30 дней! Напомню, Гуцул летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса, на важные для автономии мероприятия и встречи. Никуда далее она лететь не собиралась. На руках у нее был и обратный билет из Стамбула», — сказала Таубер.
По ее словам, показательным моментом является то, что в Кишиневе не объясняют причины и мотивы задержания. «И это при том, что она не уклонялась от следствия, присутствовала на всех заседаниях, не имела мер, ограничивающих ее рабочий выезд. И даже новое обвинение против нее не требует изоляции, она продолжает исполнять обязанности башкана (главы Гагаузии — ред.)», — подчеркнула Таубрер.
Она отметила, что власти понимают, что действуют наперекор закону. «Но в панике, осознавая свою слабость и бессилие, готовы на всё, лишь бы устранить конкурентов — настоящих лидеров, которым доверяют и за которыми готовы идти молдаване. Цель PAS (правящей партии — ред.) — устранить реальную оппозицию перед парламентскими выборами и оказать давление на целый регион — Гагаузию… Евгения Гуцул — законно избранный башкан, но (президент Молдавии) Майя Санду отказывается включать ее в состав правительства, нарушая закон. Вдобавок Евгению незаконно исключили из Совета регионального развития Гагаузии. К тому же регион постоянно сталкивается с экономическим давлением со стороны Кишинева, который показательно урезает ему бюджеты», — заключила Таубер.