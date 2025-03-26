Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней

«События вчерашнего дня показали, что власть готова перейти последний рубикон. В аэропорту Кишинева Евгению подвергли усиленному досмотру, изъяли паспорт и допрашивали и держали без причины 3 часа, а затем задержали на трое суток без законных оснований и перевезли в изолятор… избегая контакта с журналистами. Сегодня же стало известно, что прокуратура готовит прошение на арест Евгении на 30 дней! Напомню, Гуцул летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса, на важные для автономии мероприятия и встречи. Никуда далее она лететь не собиралась. На руках у нее был и обратный билет из Стамбула», — сказала Таубер.