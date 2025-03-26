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Что пишут зарубежные СМИ об итогах непрямых переговоров России и Украины в Эр-Рияде

Во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде завершились трехдневные непрямые переговоры между Россией и Украиной, организованные при посредничестве США. Хотя эти встречи назвали «техническими консультациями», главной темой переговоров стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По итогам переговоров официального совместного заявления сторон не последовало. Тем не менее Россия и США договорились об отказе от использования военной силы в отношении торговых судов в Черном море, запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины, налаживании при посредничестве США экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, снижении стоимости страхования морских перевозок.

В заявлении Украины по итогам встреч также подчеркивается, что США будут содействовать обмену военнопленными и возвращению перемещенных украинских детей и обсудят посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.

Отдельно Россия отметила, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с определенных российских банков, производителей и экспортеров продовольствия, а также рестрикций на обслуживание российских судов.

Стороны оставляют за собой право выйти из соглашений в случае несоблюдения договоренностей другой стороной.

Xinhua

Трехдневные технические переговоры в Эр-Рияде завершились без официального совместного заявления.

Аналитики считают, что перемирие остается отдаленным, ссылаясь на глубоко укоренившееся недоверие и конфликт интересов между Москвой и Киевом.

The New York Times

Дискуссии были направлены на то, чтобы найти точки соприкосновения между Киевом и Москвой, но обе стороны предостерегли от ожидания скорой сделки.

Путь к перемирию очень шаткий.

The Times of India

Переговоры не привели к каким-либо прорывам. Они завершились без соглашения о прекращении огня, хотя Россия и Украина договорились о безопасности черноморских судов.

Prescott News

Переговорщики от США, России и Украины вели интенсивную дипломатическую работу в Саудовской Аравии, но попытки Трампа выполнить ключевое предвыборное обещание о прекращении конфликта на Украине до сих пор заходило в тупик: Москва и Киев пытаются укрепить свои переговорные позиции в преддверии соглашения о прекращении огня.

Politico

Судя по данным американской разведки, Россия и Украина не стремятся к мирному соглашению.

Обе стороны по-прежнему считают риски затяжного конфликта меньшими, чем риски невыгодного урегулирования.

The Guardian

Формально по итогам переговоров были опубликованы два отдельных заявления, но они очень похожи.

Два почти идентичных заявления показывают, что каждое слово имеет значение.

Daily Mail

В российском документе подчеркивается, что США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций. В украинском заявлении подчеркивается, что США помогут с обменом военнопленными, освобождением задержанных гражданских лиц и возвращением перемещенных украинских детей.

Insight EU Monitoring

Белый дом акцентирует внимание на содействии и лидерстве США, ссылается на личный императив президента Трампа и его роль в продвижении мирных переговоров.

Кремль акцентирует внимание на двустороннем соглашении, достигнутом в результате обсуждений на уровне президентов, не делая упор на лидерство США.

Mirror

Официальные лица США стремятся стать посредниками в установлении долгосрочного мира между Россией и Украиной, но западные лидеры считают, что к Кремлю предъявляется слишком мало требований.

The Washington Post

США согласились помочь России возобновить продажи зерна и удобрений на мировом рынке, что было сразу раскритиковано в Киеве как односторонняя уступка Кремлю.

Newsmax

Трамп заявил, что Россия и Путин, вероятно, «тянут время» с заключением мирного соглашения с Украиной.

The Times

Соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой Путина.

Первое за три года соглашение, заключенное при посредничестве США, обеспечит Украине ограниченную выгоду и не склонит Россию, которая продолжает наступать на линии фронта, к уступкам.

The Sun

Украина предупредила, что соглашение о прекращении огня в Черном море может развалиться. Хотя Киев приветствовал соглашение, он заявил, что еще слишком рано говорить о том, сработает ли оно.

CNN

Россия выполнит достигнутое соглашение о прекращении огня в Черном море только в случае снятия санкций. Это усиливает неопределенность в текущих мирных переговорах и осложняет более масштабные цели по полному прекращению огня.

Тем не менее достигнутые соглашения — значительный шаг вперед.

The Independent

За дымовой завесой переговоров о технических деталях в Саудовской Аравии могут скрываться тайные договоренности по главным вопросам мирного соглашения.