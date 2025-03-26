Что пишут зарубежные СМИ об итогах непрямых переговоров России и Украины в Эр-Рияде

По итогам переговоров официального совместного заявления сторон не последовало. Тем не менее Россия и США договорились об отказе от использования военной силы в отношении торговых судов в Черном море, запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины, налаживании при посредничестве США экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, снижении стоимости страхования морских перевозок.
В заявлении Украины по итогам встреч также подчеркивается, что США будут содействовать обмену военнопленными и возвращению перемещенных украинских детей и обсудят посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.
Отдельно Россия отметила, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с определенных российских банков, производителей и экспортеров продовольствия, а также рестрикций на обслуживание российских судов.
Стороны оставляют за собой право выйти из соглашений в случае несоблюдения договоренностей другой стороной.
Xinhua
Трехдневные технические переговоры в Эр-Рияде завершились без официального совместного заявления.
The New York Times
Дискуссии были направлены на то, чтобы найти точки соприкосновения между Киевом и Москвой, но обе стороны предостерегли от ожидания скорой сделки.
The Times of India
Переговоры не привели к каким-либо прорывам. Они завершились без соглашения о прекращении огня, хотя Россия и Украина договорились о безопасности черноморских судов.
Prescott News
Переговорщики от США, России и Украины вели интенсивную дипломатическую работу в Саудовской Аравии, но попытки Трампа выполнить ключевое предвыборное обещание о прекращении конфликта на Украине до сих пор заходило в тупик: Москва и Киев пытаются укрепить свои переговорные позиции в преддверии соглашения о прекращении огня.
Politico
Судя по данным американской разведки, Россия и Украина не стремятся к мирному соглашению.
The Guardian
Формально по итогам переговоров были опубликованы два отдельных заявления, но они очень похожи.
Daily Mail
В российском документе подчеркивается, что США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций. В украинском заявлении подчеркивается, что США помогут с обменом военнопленными, освобождением задержанных гражданских лиц и возвращением перемещенных украинских детей.
Insight EU Monitoring
Кремль акцентирует внимание на двустороннем соглашении, достигнутом в результате обсуждений на уровне президентов, не делая упор на лидерство США.
Mirror
Официальные лица США стремятся стать посредниками в установлении долгосрочного мира между Россией и Украиной, но западные лидеры считают, что к Кремлю предъявляется слишком мало требований.
The Washington Post
США согласились помочь России возобновить продажи зерна и удобрений на мировом рынке, что было сразу раскритиковано в Киеве как односторонняя уступка Кремлю.
Newsmax
Трамп заявил, что Россия и Путин, вероятно, «тянут время» с заключением мирного соглашения с Украиной.
The Times
Первое за три года соглашение, заключенное при посредничестве США, обеспечит Украине ограниченную выгоду и не склонит Россию, которая продолжает наступать на линии фронта, к уступкам.
The Sun
Украина предупредила, что соглашение о прекращении огня в Черном море может развалиться. Хотя Киев приветствовал соглашение, он заявил, что еще слишком рано говорить о том, сработает ли оно.
CNN
Россия выполнит достигнутое соглашение о прекращении огня в Черном море только в случае снятия санкций. Это усиливает неопределенность в текущих мирных переговорах и осложняет более масштабные цели по полному прекращению огня.
The Independent
За дымовой завесой переговоров о технических деталях в Саудовской Аравии могут скрываться тайные договоренности по главным вопросам мирного соглашения.