Что пишут зарубежные СМИ об итогах непрямых переговоров России и Украины в Эр-Рияде

По итогам переговоров официального совместного заявления сторон не последовало. Тем не менее Россия и США договорились об отказе от использования военной силы в отношении торговых судов в Черном море, запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины, налаживании при посредничестве США экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, снижении стоимости страхования морских перевозок.