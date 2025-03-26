Дания приветствует сокращение программы визита делегации США в Гренландию

Ранее представители Белого дома планировали посетить остров с целью «больше узнать о Гренландии, ее культуре, истории и людях». В состав американской делегации включили высокопоставленных членов администрации США — советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца, министра энергетики Криса Райта. Также с визитом на остров должна была отправиться вторая леди США Уша Вэнс. Точную программу ее визита в СМИ ранее не оглашали. Было известно только о ее намерении побывать на гонках на собачьих упряжках.