Дания приветствует сокращение программы визита делегации США в Гренландию

«Я думаю, хорошо, что американцы в ходе визита не будут взаимодействовать с гренландским обществом. Вместо этого они посетят собственную базу “Питуффик”, и против этого мы ничего не имеем», — приводит слова министра «Интерфакс».
Ранее представители Белого дома планировали посетить остров с целью «больше узнать о Гренландии, ее культуре, истории и людях». В состав американской делегации включили высокопоставленных членов администрации США — советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца, министра энергетики Криса Райта. Также с визитом на остров должна была отправиться вторая леди США Уша Вэнс. Точную программу ее визита в СМИ ранее не оглашали. Было известно только о ее намерении побывать на гонках на собачьих упряжках.
25 марта стало известно, что Гренландию намерен посетить и сам вице-президент Джей Ди Вэнс. Целью своей поездки он назвал проверку безопасности американской военной авиабазы «Питуффик», добавив, что принял решение сопровождать супругу, так как ее визит на остров вызвал «столько волнений».
Предстоящий визит гостей из США в Дании оценили негативно. Премьер-министр Королевства Метте Фредериксен заявила, что приезд американской делегации из высокопоставленных чиновников — это попытка оказать давление на Гренландию, и напомнила, что представителей Белого дома на остров не приглашали.
В Гренландии и Дании не приветствуют заявления американского лидера Дональда Трампа о планах взять остров под контроль США. Политик не раз выражал намерение включить Гренландию в состав Штатов, в том числе с помощью аннексии.