Молдавский депутат призвал Гагаузию попросить Россию защитить Гуцул

«Призываю депутатов Народного собрания (парламента Гагаузии — ред.) обратиться с декларацией к России и Турции за помощью. Это две самые дружественные для нас страны. Они наши исторические союзники и могут поддержать нас в это трудное время», — сказал Суходольский, представляющий в законодательном собрании Молдавии группу депутатов из Гагаузии.