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Молдавская оппозиция может обратиться в ЕСПЧ из-за ареста Гуцул

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» намерен добиваться справедливости в судах республики по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, а если те не будут беспристрастны, в блоке готовы обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявила РИА Новости депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер.

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.

«Задержание главы Гагаузии — это не просто расправа с независимым политиком, а плевок в сторону народа, чтящего свою Родину и свободу. Но мы с коллегами из блока “Победа” не собираемся терпеть и молчать! Я обращаюсь к мировому сообществу и призываю обратить внимание на беспредел, который сегодня происходит в Молдавии, и принять меры! Мы будем добиваться справедливости в национальных судах, но, если поймем, что процессы не ведутся беспристрастно, готовы дойти и до международных инстанций, в том числе до Европейского суда по правам человека», — сказала Таубер.

Она добавила, что последние месяцы Гуцул находится под беспрецедентным давлением со стороны властей Молдавии. «В ее отношении ведется уголовное преследование по сфабрикованному делу с отсутствием реальных доказательств. Подконтрольный власти суд ускоряет этот процесс, ведя по 3−4 заседания в неделю, чтобы успеть вынести приговор до выборов. Главе автономии мешают работать», — подчеркнула Таубер.