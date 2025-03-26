Молдавская оппозиция может обратиться в ЕСПЧ из-за ареста Гуцул

«Задержание главы Гагаузии — это не просто расправа с независимым политиком, а плевок в сторону народа, чтящего свою Родину и свободу. Но мы с коллегами из блока “Победа” не собираемся терпеть и молчать! Я обращаюсь к мировому сообществу и призываю обратить внимание на беспредел, который сегодня происходит в Молдавии, и принять меры! Мы будем добиваться справедливости в национальных судах, но, если поймем, что процессы не ведутся беспристрастно, готовы дойти и до международных инстанций, в том числе до Европейского суда по правам человека», — сказала Таубер.