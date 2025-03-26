Парламент Гагаузии выразил протест в связи с задержанием Гуцул

Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
«Народное собрание Гагаузии в экстренном порядке выражает категорический протест в связи с незаконным и политически ангажированным задержанием башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул по сфабрикованным обвинениям в “незаконном финансировании избирательной кампании”, — говорится в заявлении, принятом единогласно на экстренном заседании гагаузского парламента.
Депутаты отмечают, что задержание Гуцул — это очередной шаг центральных властей Кишинева по эскалации давления на автономию.
«Центральные власти Молдовы занимались открытой дискредитацией выборных представителей Гагаузии через подконтрольные суды, правоохранительные органы, через обслуживающие их СМИ и неправительственные организации. Происходящее сегодня также попытка запугать избирателей накануне парламентских выборов, где партия “Действие и солидарность” рискует потерять власть из-за провальной социально-экономической политики», — говорится в документе.
Во вторник Национальный антикоррупционный Молдавии центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.