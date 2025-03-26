Михаил Генин назначен замминистра градразвития Нижегородской области

Ранее Михаил Генин возглавлял госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области», которое в том числе занимается подготовкой мастер-планов проектов комплексного развития территорий (КРТ).
На деловом завтраке нижегородской редакции ИД «Коммерсантъ» господин Генин сообщил, что в новой должности он по-прежнему будет курировать проекты КРТ и деятельность «Института развития агломерации Нижегородской области».
У недавно назначенной главы минграда Дарьи Шунаевой есть еще два заместителя: первый зам, главный архитектор области Сергей Попов и заместитель министра Ирина Аверина.