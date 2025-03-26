По данным Politico, несколько европейских дипломатов сообщили о недовольстве действиями Каллас с момента ее вступления в должность в 2024 году. По их мнению, позиция Каллас не соответствует риторике ЕС. Часто из слов главы дипломатии Евросоюза можно сделать вывод, что ЕС находится в состоянии войны с Россией, считает собеседник издания. По его мнению, это не соответствует действительности.