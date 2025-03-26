Politico: Франция, Италия и Испания выступили против перевооружения Европы

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана «перевооружения Европы». Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
«Некоторые страны серьезно сомневаются в целесообразности или даже возможности возвести свои задолженности на такой уровень», — приводит издание слова высокопоставленного дипломата Евросоюза.
По данным Politico, против плана «перевооружения» Европейского союза выступают страны Южной Европы.
«Сопротивление, которое возглавляют Франция, Италия и Испания, представляет собой серьезное препятствие стремлению… фон дер Ляйен по укреплению военной автономии Европы», — отмечает издание.
Как считают собеседники Politico, власти в Мадриде и Риме «тянут время» в надежде, что глава Еврокомиссии смягчит свою позицию по долговым обязательствам в сфере обороны перед следующим саммитом лидеров стран блока в июне.
«Тупиковая ситуация рискует сорвать план Брюсселя по отправке большего количества вооружений из Европы на Украину», — подчеркивает издание.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.