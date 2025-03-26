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NYT: США заверили Европу в сохранении «ядерного зонтика»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американские чиновники в частном порядке заверяют европейских коллег в том, что США продолжат прикрывать Европу «ядерным зонтиком», пишет газета New York Times.

Источник: AP 2024

«Чиновники (администрации президента США Дональда — ред.) Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский “ядерный зонтик” над Европой», — говорится в публикации.

Впрочем, отмечает газета, взгляды Трампа изменчивы, а НАТО, по его мнению, — это клуб, члены которого платят за предоставление Штатами защиты.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.