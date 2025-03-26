NYT: США заверили Европу в сохранении «ядерного зонтика»

«Чиновники (администрации президента США Дональда — ред.) Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский “ядерный зонтик” над Европой», — говорится в публикации.
Впрочем, отмечает газета, взгляды Трампа изменчивы, а НАТО, по его мнению, — это клуб, члены которого платят за предоставление Штатами защиты.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.