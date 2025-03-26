Политолог предрек полную зачистку политического поля в Молдавии

По его мнению, задержание Гуцул означает, что таким образом президент Молдавии Майя Санду пытается избавиться от неугодного главы Гагаузии. «В том контексте, который у нас сейчас в Европе, а именно снятие кандидата в президенты Румынии, формирование антитрамповской коалиции во главе с Урсулой фон дер Ляйн, фактически на сегодняшний день молдавские власти чувствуют себя довольно свободно. Они долго не решались на этот шаг (арест главы Гагаузии — ред.). Дело с главой Гагаузии всячески затягивалось, так как они боялись все-таки реакции. Но теперь они осмелели и решили открыть новое дело», — отметил политолог.