Политолог предрек полную зачистку политического поля в Молдавии

Накануне главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
«Я думаю, что это не первый такой громкий арест, и перед выборами может быть зачищено абсолютно все политическое поле не только Гагаузии, но и Молдовы. Молдавские власти просто сейчас ничего не останавливает. И, я как понимаю, у Бухареста было разрешение от Брюсселя снимать Кэлина Джеорджеску с выборов, а тут с главой Гагаузии тем более — вроде как внутренняя история», — заявил Кориненко.
По его мнению, задержание Гуцул означает, что таким образом президент Молдавии Майя Санду пытается избавиться от неугодного главы Гагаузии. «В том контексте, который у нас сейчас в Европе, а именно снятие кандидата в президенты Румынии, формирование антитрамповской коалиции во главе с Урсулой фон дер Ляйн, фактически на сегодняшний день молдавские власти чувствуют себя довольно свободно. Они долго не решались на этот шаг (арест главы Гагаузии — ред.). Дело с главой Гагаузии всячески затягивалось, так как они боялись все-таки реакции. Но теперь они осмелели и решили открыть новое дело», — отметил политолог.
По словам Кориненко, подобные действия молдавских властей недопустимы. «Кому-то может не нравиться Евгения Гуцул, кому-то может нравиться, но суть в том, что она избрана народом Гагаузии, избрана лидером автономии. Вот, поэтому, конечно же, это недопустимый шаг», — подчеркнул он.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.