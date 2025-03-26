Bloomberg: Израиль разместит войска в Сирии в рамках новой военной доктрины

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что Израиль «рискует еще больше дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию, усиливая напряженность в регионе и подрывая усилия по деэскалации и устойчивому политическому переходу». На это министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил, что в Израиле хотели бы видеть «такое же беспокойство международного сообщества… в отношении турецкого присутствия в Сирии».