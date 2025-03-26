Bloomberg: Израиль разместит войска в Сирии в рамках новой военной доктрины

Согласно статье, в 80-километровой буферной зоне между Израилем и Сирией идет строительство новой системы защиты Израиля, в том числе от формируемого сирийскими повстанцами-исламистами правительства.
Помимо защитной роли, оборонная линия создаст иную отправную точку для любых будущих переговоров с правительством в Дамаске, считает Джонатан Конрикус, бывший командир подразделения связи ЦАХАЛа при ООН на Голанах.
В буферной зоне, занятой Армией обороны Израиля, остаются около 35 000 сирийцев. Местные жители называют израильтян «непрошенными оккупантами». «Мы так и не могли порадоваться падению режима Башара (Асада), потому что на следующее же утро по нашим улицам прошли израильские танки», — заявил старейшина города Абу Джихад.
За пределами буферной зоны, в 40 километрах к югу от Дамаска, Израиль проводит боевые вылеты ВВС против предполагаемых угроз. Израильские военнослужащие утверждают, что вынуждены применять силу для обеспечения демилитаризации и защиты дружественных сирийских меньшинств.
Против действий Израиля в Сирии выступают Турция и ряд арабских государств.
Те, кто стремится извлечь выгоду из нестабильности в Сирии, не добьются успеха. Мы не позволим им разделить Сирию по их усмотрению.
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что Израиль «рискует еще больше дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию, усиливая напряженность в регионе и подрывая усилия по деэскалации и устойчивому политическому переходу». На это министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил, что в Израиле хотели бы видеть «такое же беспокойство международного сообщества… в отношении турецкого присутствия в Сирии».