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Bloomberg: Израиль разместит войска в Сирии в рамках новой военной доктрины

Правительство Израиля разработало новую оборонную доктрину. Она направлена на предотвращение внезапных нападений путем создания военных позиций за пределами Израиля — в Сирии, Ливане и Газе, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в 80-километровой буферной зоне между Израилем и Сирией идет строительство новой системы защиты Израиля, в том числе от формируемого сирийскими повстанцами-исламистами правительства.

Для строительства оборонной линии под названием «новый Восток» Израиль задействовал три бригады, в состав которых вошли несколько тысяч военнослужащих. Протяженность линии составит десятки километров, а ее стоимость обойдется в 40 млн долларов.

Помимо защитной роли, оборонная линия создаст иную отправную точку для любых будущих переговоров с правительством в Дамаске, считает Джонатан Конрикус, бывший командир подразделения связи ЦАХАЛа при ООН на Голанах.

В буферной зоне, занятой Армией обороны Израиля, остаются около 35 000 сирийцев. Местные жители называют израильтян «непрошенными оккупантами». «Мы так и не могли порадоваться падению режима Башара (Асада), потому что на следующее же утро по нашим улицам прошли израильские танки», — заявил старейшина города Абу Джихад.

За пределами буферной зоны, в 40 километрах к югу от Дамаска, Израиль проводит боевые вылеты ВВС против предполагаемых угроз. Израильские военнослужащие утверждают, что вынуждены применять силу для обеспечения демилитаризации и защиты дружественных сирийских меньшинств.

Против действий Израиля в Сирии выступают Турция и ряд арабских государств.

Те, кто стремится извлечь выгоду из нестабильности в Сирии, не добьются успеха. Мы не позволим им разделить Сирию по их усмотрению.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что Израиль «рискует еще больше дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию, усиливая напряженность в регионе и подрывая усилия по деэскалации и устойчивому политическому переходу». На это министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил, что в Израиле хотели бы видеть «такое же беспокойство международного сообщества… в отношении турецкого присутствия в Сирии».