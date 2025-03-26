В Белгородской области погибла военкор Анна Прокофьева

В этом году Анна Прокофьева в основном находилась в Курской области. Побывала в Судже и Казачьей Локне, вела репортажи из расположения 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота в зоне СВО. Попадала под обстрелы, беседовала с военными и жителями. В своем последнем материале Анна Прокофьева рассказала о работе операторов дронов с позиций 155-й бригады ТОФ, он вышел в эфир в воскресенье, 23 марта.