Что известно о задержании главы Гагаузии в Кишиневе

В ответ на задержание Гуцул Молдавская генеральная прокуратура опубликовала сообщение. В нем говорится, что во время прохождения погранконтроля выяснилось, что Гуцул находится в списках граждан, которым запрещен выезд из страны. Поэтому она была задержана на 72 часа, дело расследуется с целью выяснения всех обстоятельств. После чего главу Гагаузии доставили в Национальный антикоррупционный центр.
На фоне этих событий народное собрание Гагаузии заявило, что проведет 26 марта экстренное заседание. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров рассказал РИА Новости, что «процессуальный статус Гуцул пока неизвестен». Он также акцентировал внимание, что полученная от генпрокуратуры информация о задержании Гуцул на 72 часа стала известна уже по истечении указанного срока. В частности, на сайте НЦБК опубликовано сообщение, что обвинение будет предъявлено Гуцул в ближайшие часы, а прокуроры будут ходатайствовать о превентивном аресте.
После созыва парламента Гагаузии было опубликовано заявление, в котором говорится о готовности депутатов поддержать акции протеста. Выдержки из документа приводят РИА Новости:
Ранее замглавы Гагаузии Виктор Петров сообщил, что власти Молдавии стягивают полицейских в административный центр Гагаузии Комрат и высказал предположение, что город может быть заблокирован.
Возглавляющий блок оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор также осудил задержание главы Гагаузии и выразил протест действиям генпрокуратуры. Блок «Победа» будет добиваться справедливости в судах республики, и более того, представители блока готовы дойти и до Европейского суда по правам человека. Об этом заявила депутат молдавского парламента, представитель оппозиционного блока Марина Таубер.
Сама Евгения Гуцул обратилась к народному собранию с призывом не опускать руки, иначе можно потерять автономию. Ее слова передает депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Вадим Фотеску, отметив, что Гуцул настроена по-боевому. Фотеску посетил главу Гагаузии в изоляторе. Он также подчеркнул, что не видит оснований для задержания Гуцул. Глава Гагаузии уже много раз выезжала за пределы страны, и планов остаться за рубежом у нее не было.
25 марта Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузии в 2023 году. Экс-казначея допросят в качестве подозреваемого. По данным следствия, Гуцул «спровоцировала и организовала через казначея фальсификацию ряда документов», касающихся ее финансирования на выборах.