Что известно о задержании главы Гагаузии в Кишиневе

Сама Евгения Гуцул обратилась к народному собранию с призывом не опускать руки, иначе можно потерять автономию. Ее слова передает депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Вадим Фотеску, отметив, что Гуцул настроена по-боевому. Фотеску посетил главу Гагаузии в изоляторе. Он также подчеркнул, что не видит оснований для задержания Гуцул. Глава Гагаузии уже много раз выезжала за пределы страны, и планов остаться за рубежом у нее не было.