Радий Хабиров рассказал о проектировании объектов Евразийского музея кочевых цивилизаций

В Чишминском районе на площадке визит-центра «Тура-Хана» глава Башкирии провел совещание по строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Радий Хабиров рассказал в соцсетях, что на территории появятся три крупных объекта — сам музей, центр башкирской лошади и ловчих птиц, а также СПА-центр «Кочевник».
— Мы строим их буквально в чистом поле, — пояснил глава республики. — Поэтому прежде чем приступать к самим объектам, нужно подготовить инженерные коммуникации.
Эти вопросы он обсудил с руководством минЖКХ, минстроя и ресурсоснабжающими организациями. Основные работы стартуют в 2026 году, а в этом году специалисты продолжат создавать тропу и начнут строительство амфитеатра и летней сцены.
Глава Башкирии подчеркнул, что важнейшей задачей является «максимально бережно» вписать музейный комплекс в ландшафт.
— Сохранить природу, исторические памятники и в то же время создать уникальный объект, который станет центром притяжения для многих людей, — подытожил он.