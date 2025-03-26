Володин назвал Путина главным преимуществом России

«Нам повезло с президентом. Это наше преимущество — не нефть и не газ. И сегодня весь мир это признал. Более 28 тыс. санкций — вдумайтесь, ни одна страна мира, ни одна, не подвергалась такому давлению», — подчеркнул Володин.