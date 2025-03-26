Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин назвал Путина главным преимуществом России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин — главное преимущество России, а экономическая модель, созданная им, показала свою эффективность и превратила экономику РФ в одну из самых быстрорастущих. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства о деятельности за 2024 год.

Источник: AP 2024

«Нам повезло с президентом. Это наше преимущество — не нефть и не газ. И сегодня весь мир это признал. Более 28 тыс. санкций — вдумайтесь, ни одна страна мира, ни одна, не подвергалась такому давлению», — подчеркнул Володин.

Он также поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и правительство, которое «достаточно эффективно реализует поручения президента». «Экономическая модель, которую создал президент, показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы. И посмотрите, сегодня Россия — одна из самых развивающихся экономик мира. Мы по темпам роста — 4,1% — входим в пятерку самых быстрорастущих экономик», — подчеркнул Володин.