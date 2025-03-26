Володин назвал Путина главным преимуществом России

«Нам повезло с президентом. Это наше преимущество — не нефть и не газ. И сегодня весь мир это признал. Более 28 тыс. санкций — вдумайтесь, ни одна страна мира, ни одна, не подвергалась такому давлению», — подчеркнул Володин.
Он также поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и правительство, которое «достаточно эффективно реализует поручения президента». «Экономическая модель, которую создал президент, показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы. И посмотрите, сегодня Россия — одна из самых развивающихся экономик мира. Мы по темпам роста — 4,1% — входим в пятерку самых быстрорастущих экономик», — подчеркнул Володин.