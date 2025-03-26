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Помощницу губернатора по урбанистике повысили до зампредседателя правительства Самарской области

У председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова появился новый заместитель. Должность получила помощница губернатора по урбанистике Анастасия Сорокина.

Анастасия Сорокина приехала в Самарскую область летом 2024 года. Вячеслав Федорищев представил ее правительству как свою помощницу по урбанистике и поручил ей проработку решения проблем в области благоустройства, сохранения памятников и культурных ценностей во взаимодействии с экспертным сообществом.

Повышение помощницы глава региона анонсировал еще в конце прошлого года. Он заявил, что Анастасия Сорокина будет заместителем председателя правительства региона по креативным индустриям. Необходимый опыт у нее есть.

Анастасия Сорокина получила диплом архитектора-реставратора в Туле. Возглавляла направление архитектуры и градостроительства Щекинского района Тульской области. После муниципальной службы участвовала в создании творческого индустриального кластера «Октава» и управлении креативным кварталом «Искра» в Туле, а также руководила проектом благоустройства местной набережной. Впоследствии стала советником главы Нижнего Новгорода по архитектуре и градостроительству, курировала благоустройство и развитие парка «Швейцария» в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.