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На участие в программе «Герои Крыма» подали более 750 заявок

Более 750 заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои Крыма» подали участники специальной военной операции.

Источник: Reuters

До завершения регистрации осталось пять дней.

С 31 марта будет доступно прохождение тестирования участникам программы, успешно завершившим регистрацию.

Проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Кармазина отметила, что онлайн-тестирование начнется 31 марта в 12:00 и продлится 72 часа — до 12:00 3 апреля. Тестирование включает оценку личностных и управленческих качеств. Вопросы разработаны профессионалами в данной области.

По итогам тестирования, после 30 мая, участникам в личные кабинеты будут направлены отчеты развивающего характера.

Ранее участник СВО — крымчанин Сергей Каменев рассказал, что о программе узнал из интернета и решил принять участие. По его словам, служба может продолжиться и на «гражданке».