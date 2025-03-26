На участие в программе «Герои Крыма» подали более 750 заявок

До завершения регистрации осталось пять дней.
С 31 марта будет доступно прохождение тестирования участникам программы, успешно завершившим регистрацию.
Проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Кармазина отметила, что онлайн-тестирование начнется 31 марта в 12:00 и продлится 72 часа — до 12:00 3 апреля. Тестирование включает оценку личностных и управленческих качеств. Вопросы разработаны профессионалами в данной области.
По итогам тестирования, после 30 мая, участникам в личные кабинеты будут направлены отчеты развивающего характера.
Ранее участник СВО — крымчанин Сергей Каменев рассказал, что о программе узнал из интернета и решил принять участие. По его словам, служба может продолжиться и на «гражданке».