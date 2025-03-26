Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат

По его словам, другие основания для задержания с предположением, что Гуцул могла бы покинуть страну, также беспочвенны. «Количество выездов Евгении Александровны из страны равно количеству въездов, и у нее расписаны встречи на 3−4 месяца вперед за границей. На большую часть этих мероприятий она и не выезжала, хотя имела для этого возможности и неделю назад, и месяц, и три дня назад. Просто потому, что есть дела здесь, есть суды, и она не использует любую возможность, чтобы уехать из страны. Сейчас была поездка на международную конференцию в Стамбул с приглашением, с официальной регистрацией, по всем правилам работы исполкома», — отметил Уланов.