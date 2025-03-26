Советником главы Тольятти по вопросам экологии стал Сергей Лушин

«Многие из вас знают Сергея Алексеевича как представителя регионального штаба Народного фронта Самарской области, очень активного и неравнодушного человека, который искренне радеет за наш город и его благополучие. Теперь будем работать вместе», — написал в своем Телеграм-канале мэр Автограда Илья Сухих.