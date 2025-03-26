СМИ: руководителей спецслужб США «вызвали на ковер» в конгресс

Они также хотят знать, были ли в чат по ошибке добавлены другие лица, использовал ли кто-либо персональное устройство для доступа к чату, находился ли кто-либо за пределами США во время доступа к чату и были ли какие-либо секретные документы переданы в несекретные системы. Кроме того, сенаторы потребовали ответить, провело ли разведывательное сообщество оценку потенциального ущерба.