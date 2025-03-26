СМИ: руководителей спецслужб США «вызвали на ковер» в конгресс

Слушания в конгрессе начнутся в среду в 10 часов утра по местному времени. К Габбард и Рэтклиффу присоединятся директор ФБР Кэш Патель, директор Агентства национальной безопасности, генерал Тимоти Хо и директор разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Джеффри Круз, передает CBC News.
Лидер меньшинства Чак Шумер вместе с ведущими демократами из всех комитетов по национальной безопасности написали письмо президенту Дональду Трампу с просьбой предоставить дополнительную информацию об использовании мессенджера Signal для «координации и обмена закрытой информацией о секретных операциях по военному планированию».
Они выразили опасения по поводу «поразительной недальновидности», проявленной министрами и советниками по национальной безопасности команды Трампа и запросили «полную и неотредактированную» переписку из чата в Signal, пишет ABC News.
Они также хотят знать, были ли в чат по ошибке добавлены другие лица, использовал ли кто-либо персональное устройство для доступа к чату, находился ли кто-либо за пределами США во время доступа к чату и были ли какие-либо секретные документы переданы в несекретные системы. Кроме того, сенаторы потребовали ответить, провело ли разведывательное сообщество оценку потенциального ущерба.
Они призвали генерального прокурора Пэм Бонди провести тщательное расследование случившегося, сославшись на опасения, что «умышленное или небрежное разглашение секретной или чувствительной к национальной безопасности информации может представлять собой уголовное нарушение Закона о шпионаже или других законов».