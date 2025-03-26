Кондратьев: на Кубани за 8 лет обновлено 1,5 тысячи парков и скверов

«Важно, чтобы благоустройством занимались те, кто будет потом жить в этих городах и поселках, а само оформление улиц должно вызывать положительные эмоции у гостей и жителей. Именно об этом мне часто говорят люди на встречах. Краснодару необходимо придать столичный облик», — прокомментировал глава Кубани.