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Кондратьев: на Кубани за 8 лет обновлено 1,5 тысячи парков и скверов

Более 20 млрд рублей инвестировали на Кубани в благоустройство парков за 8 лет.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о завершении масштабной программы благоустройства. За последние 8 лет в крае обновлено 1500 парков и скверов на сумму свыше 20 млрд рублей. В 2025 году работы продолжатся в рамках нацпроекта «инфраструктура для жизни», с приоритетом на местные компании, способные обеспечить высокое качество и оригинальность проектов.

«Важно, чтобы благоустройством занимались те, кто будет потом жить в этих городах и поселках, а само оформление улиц должно вызывать положительные эмоции у гостей и жителей. Именно об этом мне часто говорят люди на встречах. Краснодару необходимо придать столичный облик», — прокомментировал глава Кубани.