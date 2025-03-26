В Калининградской области вводится новая социальная выплата на продукты питания

На эти цели из областного бюджета выделено более 286 миллионов рублей. Общая сумма поддержки составит 6000 рублей.
Получить помощь смогут две категории граждан: — получатели региональной социальной доплаты к пенсии; — семьи с детьми-инвалидами, получающие региональные ежемесячные пособия.
Выплата составит 2000 рублей ежемесячно в течение трех месяцев, начиная с апреля. Это мера направлена на борьбу с сезонной инфляцией и поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Особенность новой выплаты — максимальная простота получения:
— назначение происходит автоматически, без необходимости подачи заявлений;
— в апреле получателям придет уведомление;
— требуется только открыть социальный счет, привязанный к карте «Мир» любого банка;
— оформление возможно онлайн через личный кабинет на сайте НКО «Расчетные решения».
Использовать средства можно будет в 260 магазинах-участниках программы, которые расположены во всех муниципалитетах области. Это основные торговые точки региона, что делает доступ к помощи максимально удобным для получателей.
Данная мера является частью комплексной программы по сдерживанию роста цен и поддержке населения в период сезонной инфляции.