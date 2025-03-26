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В Калининградской области вводится новая социальная выплата на продукты питания

Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление о введении новой меры социальной поддержки для жителей региона.

Источник: Бизнес-Калининград

На эти цели из областного бюджета выделено более 286 миллионов рублей. Общая сумма поддержки составит 6000 рублей.

Получить помощь смогут две категории граждан: — получатели региональной социальной доплаты к пенсии; — семьи с детьми-инвалидами, получающие региональные ежемесячные пособия.

Выплата составит 2000 рублей ежемесячно в течение трех месяцев, начиная с апреля. Это мера направлена на борьбу с сезонной инфляцией и поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Особенность новой выплаты — максимальная простота получения:

— назначение происходит автоматически, без необходимости подачи заявлений;

— в апреле получателям придет уведомление;

— требуется только открыть социальный счет, привязанный к карте «Мир» любого банка;

— оформление возможно онлайн через личный кабинет на сайте НКО «Расчетные решения».

Использовать средства можно будет в 260 магазинах-участниках программы, которые расположены во всех муниципалитетах области. Это основные торговые точки региона, что делает доступ к помощи максимально удобным для получателей.

Данная мера является частью комплексной программы по сдерживанию роста цен и поддержке населения в период сезонной инфляции.