Мишустин отметил нижегородский ИТ-кампус в ходе отчета о работе правительства РФ

Напомним, первые студенты начали обучение в нижегородском IT-кампусе «Неймарк» осенью 2024 года. В настоящее время продолжается строительство кампуса. По проекту он будет включать нескольких объектов общей площадью более 200 тысяч кв. метров на улице Большие Овраги и на проспекте Гагарина рядом с корпусами ННГУ имени Лобачевского. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов.