В Гагаузии рассказали о работе правительства после ареста Гуцул

«По законодательству Гагаузии, если башкан (глава — ред.) по тем или иным причинам не может исполнять свои функциональные обязанности, их исполняет первый заместитель. Исполком не может быть распущен до нового (главы — ред.). Нужно утвердить новый исполком. Приходит новый башкан, представляет состав нового Исполкома народному собранию (местный парламент — ред.) и только после того, как народное собрание утвердит новый состав Исполкома, прежний Исполком уходит в отставку. До этого срока старый, то есть нынешний исполком, функционирует и исполняет свои должностные обязанности», — сказал Петров.