Путин посещает Национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия» создан в столичном «Экспоцентре» распоряжением президента РФ. Он призван сохранить наследие одноименной выставки-форума, с ноября 2023 года по июль 2024 года проходившей на ВДНХ. Экспозиция пользовалась большой популярностью: выставку важнейших достижений страны в разных отраслях экономики представили все 89 российских регионов, посетили ее более 17 млн человек.