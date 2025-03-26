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Путин посещает Национальный центр «Россия»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне. Глава государства впервые познакомится с его экспозицией, хотя уже приезжал в здание в декабре 2024 года — в дни XXII съезда партии «Единая Россия».

Национальный центр «Россия» создан в столичном «Экспоцентре» распоряжением президента РФ. Он призван сохранить наследие одноименной выставки-форума, с ноября 2023 года по июль 2024 года проходившей на ВДНХ. Экспозиция пользовалась большой популярностью: выставку важнейших достижений страны в разных отраслях экономики представили все 89 российских регионов, посетили ее более 17 млн человек.

Путин на съезде «Единой России» отдельно выделял задачи Национального центра — сбережение и продвижение священной для всех россиян исторической памяти, духовности, традиций. Филиалы центра, где расскажут, чем живет страна и чего она добивается, будут создаваться и в российских регионах.