Путин посещает Национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия» создан в столичном «Экспоцентре» распоряжением президента РФ. Он призван сохранить наследие одноименной выставки-форума, с ноября 2023 года по июль 2024 года проходившей на ВДНХ. Экспозиция пользовалась большой популярностью: выставку важнейших достижений страны в разных отраслях экономики представили все 89 российских регионов, посетили ее более 17 млн человек.
Путин на съезде «Единой России» отдельно выделял задачи Национального центра — сбережение и продвижение священной для всех россиян исторической памяти, духовности, традиций. Филиалы центра, где расскажут, чем живет страна и чего она добивается, будут создаваться и в российских регионах.