Reuters узнал о визите дипломатов ЕС в Сирию с новыми требованиями

Дипломаты признают, что проведение расследования — шаг в правильном направлении, но заявляют, что доверие к нему было бы выше, если бы в него включили международных наблюдателей, в частности из ООН. В конечном счете, по их словам, истинная проверка нового правительства заключается не только в выводах комиссии, но и в борьбе с радикалами, ответственными за преступления.