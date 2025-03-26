Глава Мошковского района Новосибирской области Субботин ушел с поста

Сергей Субботин решил покинуть пост главы Мошковского района Новосибирской области. О своем решении он объявил на расширенном совещании 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
— Пять лет пролетели как один миг. Вместе с командой единомышленников мы стремились сделать Мошковский район настоящим домом, краем, где комфортно жить и куда хочется возвращаться, — отметил Субботин.
Бывший чиновник поблагодарил губернатора Андрея Травникова за доверие и поддержку, благодаря которой в районе удалось воплотить в жизнь ряд важных проектов. Также слова признательности он выразил главам сельсоветов, своим коллегам, сотрудникам администрации, совету депутатов Мошковского района, общественным организациям и всем местным жителям.