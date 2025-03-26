Глава Мошковского района Новосибирской области Субботин ушел с поста

Бывший чиновник поблагодарил губернатора Андрея Травникова за доверие и поддержку, благодаря которой в районе удалось воплотить в жизнь ряд важных проектов. Также слова признательности он выразил главам сельсоветов, своим коллегам, сотрудникам администрации, совету депутатов Мошковского района, общественным организациям и всем местным жителям.