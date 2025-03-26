Юрий Слюсарь поручил проверить все ТЦ Ростовской области после пожара в «Асторе»

После пожара в торговом центре «Галерея Астор» в Ростовской области должны проверить пожарную безопасность мест массового скопления людей, в том числе, торговые центры, рынки и МФЦ. Эту задачу на заседании донского правительства поставил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— К сожалению, ситуация в целом остается не очень здоровой, потому что у нас таких центров много, достаточно мест массового пребывания людей. Везде нужно провести внеплановую проверку. Прошу прокуратуру Ростовской области санкционировать кампанию по всему региону, — сказал Юрий Слюсарь.
Также донской глава поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу во время возгорания ростовского ТЦ. Врио главы региона подчеркнул, что пожар произошел не от БПЛА, а из-за неисправности проводки.
Напомним, торговый центр «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону вспыхнул около 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседний дом и охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших не было. Возгорание полностью ликвидировали.