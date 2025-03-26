Юрий Слюсарь поручил проверить все ТЦ Ростовской области после пожара в «Асторе»

— К сожалению, ситуация в целом остается не очень здоровой, потому что у нас таких центров много, достаточно мест массового пребывания людей. Везде нужно провести внеплановую проверку. Прошу прокуратуру Ростовской области санкционировать кампанию по всему региону, — сказал Юрий Слюсарь.