Алексей Текслер обозначил первоочередные задачи главам муниципалитетов

Актуальными на сегодня являются темы паводка, а также подготовка к пожароопасному сезону и будущая посевная кампания. Также на постоянном контроле помощь участникам СВО. Свои пожелания губернатор озвучил в ходе рабочего совещания.
Большая вода: помочь каждому
Резкое потепление вновь доставило проблемы жителям южных и горнозаводских районов Челябинской области. Специалисты круглосуточно дежурили в местах подтоплений, обеспечивая безопасность граждан. Пункты временного размещения приняли всех, кому это было необходимо.
Больше всего пострадал Ашинский район, где было подтоплено несколько улиц, прилегающих к реке. После своевременных активных действий по ликвидации ледовых заторов на реке вода вошла в русло. Теперь первой задачей для местных властей должна стать помощь пострадавшим. Каждому будет назначена единовременная выплата. Оценку ущерба проведет муниципальная комиссия.
«Напомню, что на случай чрезвычайных ситуаций у нас действует целый набор мер. Первое — это единовременная выплата на человека в размере 20 тысяч рублей для граждан, проживающих по адресам, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации. А также целый набор мер, связанный с имуществом, с жилыми помещениями в частности: выплата в связи с частичной или полной утратой имущества, выплата владельцам помещений в садах, выплата на ремонт помещений и выплата в случае потери жилья», — сказал губернатор, который лично посетил Ашу и встретился с пострадавшими, разъяснив все нюансы, связанные с компенсациями.
Также после ухода воды будет решен вопрос с восстановлением пострадавших дорог.
Пожары: не допустить ЧП
Борьба с водой совсем скоро перейдет в противостояние огню. Пожароопасный сезон не за горами, и подготовка к нему должна быть на личном контроле у каждого главы района. Алексей Текслер поставил задачу провести профилактическую работу с сельхозпроизводителями по недопущению пала травы.
Главная задача — уберечь от огня населенные пункты. Для этого необходимо вовремя выполнить противопожарное обустройство лесов. Как отметил губернатор, в регионе готов план тушения ландшафтных пожаров. Подготовлены силы и средства. Для мониторинга обстановки будут использоваться современные средства, такие как беспилотники и космические спутники. Средствами регионального бюджета и нацпроекта «Экология» в прошлом году было закуплено 11 единиц техники для лесопожарных формирований. На сегодняшний день в области работают 90 постов видеомониторинга, их число планируется увеличить до 100. Активно строятся пожарные депо, новые появились в 2024 году в Кусе и Коркино, ведутся работы в поселке Коелга Еткульского района. Областная противопожарная служба получит в этом году 10 новых спецмашин. Кроме того, растет число добровольных пожарных команд, они следят за порядком в 10 населенных пунктах.
Посевная: увеличить сбор зерна
Теплая весна имеет и большие плюсы: хорошая погода позволит скорее начать новый полевой сезон. «Уже в марте нужно готовить всю сельхозтехнику, проверить, отсортировать семена, закупить удобрения, создать запас дизельного топлива. Выплата субсидий нашим аграриям уже началась. Идет оформление льготных кредитов для восполнения оборотных средств, поэтому поручаю министерству сельского хозяйства, всем главам наших сельхозрайонов полностью вопрос подготовки к новому полевому сезону взять на личный контроль», — сказал Алексей Текслер.
В прошлом году южноуральцы собрали рекордное количество твердой пшеницы — более 2,1 млн тонн. В этом году губернатор ставит задачу вырастить не менее двух миллионов тонн зерна, а к 2030 году этот показатель должен достигнуть 2,4 млн тонн. Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, для этого необходимо совершенствовать технологию, повышать почвенное плодородие, сохранять и увеличивать площади посевов сельскохозяйственных культур.
В сезоне-2025 аграрии делают ставку на масличные культуры, которые выросли в цене. Также по плану нужно собрать 355 тысяч тонн картофеля и 133 тысячи тонн овощей.
«Учитывая, что ежегодно сокращается производство овощей и картофеля в личных хозяйствах граждан, сельхозпредприятиям нужно сохранять площади этих культур и увеличивать их урожайность. Уже в феврале выплачены первые субсидии на картофель и овощи. Со своей стороны мы гарантировали сохранение субсидий на приобретение удобрений», — рассказала начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования областного минсельхоза Анна Кожевина.
Бойцы СВО: постоянное внимание
Среди тем, которые обсуждались на областном совещании, прозвучала и поддержка тех, кто сегодня защищает нашу страну в зоне специальной военной операции. В Челябинской области серьезно развиты общественные каналы помощи нашим ребятам. Только в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы» было собрано порядка 300 млн рублей, которые потратили на необходимое снаряжение, покупку БПЛА и прочей техники. «Обращаю внимание — помощь по-прежнему нужна. Она, безусловно, приближает Победу. Прошу глав напомнить социальным партнерам, всем жителям об этой патриотической акции», — призвал губернатор.
Помимо сбора гуманитарной помощи и обширной социальной поддержки военнослужащих и их семей бойцы смогут получить профессиональную переподготовку в рамках программы «Герои Южного Урала», запущенной по инициативе Алексея Текслера. Сбор заявок завершился на прошлой неделе, желание участвовать в проекте выказали более тысячи человек, половина из которых прямо сейчас находится на фронте. Те, кто покажет наилучшие результаты во время тестирования, будут отобраны Общественным советом и получат возможность обучиться на управленца в Челябинском филиале РАНХиГС с получением диплома гособразца. «Выражаю уверенность в том, что региональная программа “Герои Южного Урала” будет способствовать социальной адаптации ветеранов СВО и их активной интеграции в мирной жизни, будет эффективной и значимой как для участников СВО, так и для всей Челябинской области по реализации задач управления территориями, отраслями экономики, предприятиями», — говорит руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике Станислав Афанасьев.
Почта: тотальное обновление
Среди текущих моментов губернатор остановился на программе модернизации почтовых отделений в Челябинской области. Несмотря на появление многочисленных альтернатив, почта остается востребована южноуральцами, здесь они получают пенсии и пособия, оплачивают коммунальные платежи, забирают интернет-заказы, осуществляют денежные переводы и многое другое. В нашем регионе работают 12 почтамтов, 725 отделений связи, большинство из которых — сельские. По поручению президента с 2022 года ведется их модернизация. Устанавливаются автоматизированные рабочие места, внедряется электронная очередь. В 2025 году планируется работа в 15 отделениях по области. Кроме того, до 25 апреля на портале «Госуслуги» проходит всероссийское голосование по выбору отделений, нуждающихся в ремонте. Адреса, набравшие наибольшее число голосов, попадут в программу быстрее. Алексей Текслер поставил задачу главам проинспектировать почтовые отделения, определить необходимость ремонта и проинформировать жителей о голосовании.