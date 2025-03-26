Алексей Текслер обозначил первоочередные задачи главам муниципалитетов

Помимо сбора гуманитарной помощи и обширной социальной поддержки военнослужащих и их семей бойцы смогут получить профессиональную переподготовку в рамках программы «Герои Южного Урала», запущенной по инициативе Алексея Текслера. Сбор заявок завершился на прошлой неделе, желание участвовать в проекте выказали более тысячи человек, половина из которых прямо сейчас находится на фронте. Те, кто покажет наилучшие результаты во время тестирования, будут отобраны Общественным советом и получат возможность обучиться на управленца в Челябинском филиале РАНХиГС с получением диплома гособразца. «Выражаю уверенность в том, что региональная программа “Герои Южного Урала” будет способствовать социальной адаптации ветеранов СВО и их активной интеграции в мирной жизни, будет эффективной и значимой как для участников СВО, так и для всей Челябинской области по реализации задач управления территориями, отраслями экономики, предприятиями», — говорит руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике Станислав Афанасьев.