Губернатор поручил пересмотреть штрафы за пал травы в Калининградской области

«Подготовьте тогда на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций свои предложения по изменению меры наказания за такого рода нарушения с целью предупреждения. Ну, и профилактическую работу — то, о чём мы с вами говорили — нужно продолжать совместно с главами муниципалитетов. Тогда мне нужно будет информацию подготовить, как это отрабатывается, в том числе — главам муниципалитетов», — заявил Беспрозванных.