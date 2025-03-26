Алексей Лошкин выступил перед депутатами гордумы с докладом о работе в минувшем году

Итак, по итогам прошлого финансового года консолидированный бюджет города сложился с профицитом. Приоритеты остались прежними — социальная сфера была в фокусе внимания властей. Финансирование этой сферы составило 7,1 млрд рублей.
Особое внимание в 2024 году администрация уделяла благоустройству. В Челябинске привели в порядок 182 территории. По нацпроекту «Жилье и городская среда» — 39 площадок, еще 69 территорий — по программе инициативного бюджетирования, 74 — по наказам избирателей. Новые скверы радуют горожан в поселке Смолино, в парке Калининского района, у ТРК