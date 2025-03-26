Алексей Лошкин выступил перед депутатами гордумы с докладом о работе в минувшем году

Алексей Лошкин напомнил важные даты 2024 года, который прошел под знаком Года семьи, а также о том, что завершился шестилетний цикл реализации национальных проектов. Кроме того, с 1 октября Челябинск получил статус городского округа: внутригородские районы упразднили.