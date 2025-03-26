Минобороны: Киев делает все для срыва договоренностей РФ и США

В его интерпретации мораторий на удары по объектам энергетики начал действовать ~25 марта~, в день, когда о соответствующем соглашении объявили в Белом доме. В Кремле же считают датой начала «тишины» ~18 марта~, то есть день, когда президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов.