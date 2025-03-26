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В НСГ потребовали освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) по итогам экстренного заседания потребовали от властей Молдовы незамедлительно освободить главу автономии Евгению Гуцул.

Источник: Sputnik.md

В заявлении, опубликованном НСГ, депутаты призвали независимому международному расследованию действий прокуроров и офицеров Центра антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России).

НСГ также потребовало прекращения дискриминации Гагаузии и соблюдения ее автономных прав и призвало отправить в отставку прокуроров и сотрудников НЦБК, замешанных в «фабрикации дел против политических оппонентов».

Депутаты заявили, что в случае, если власти Молдовы продолжают курс на уничтожение автономии Гагаузии и преследование её лидеров, Народное собрание оставляет за собой право:

Инициировать внеочередной съезд депутатов всех уровней для рассмотрения вопроса о защите прав гагаузского народа и принятия необходимых решений и возможностей.

Обратиться за защитой нарушенных прав автономии к нашим историческим партнёрам в Турции, России, а также к международным институтам (ОБСЕ, Совет Европы).

Поддержать массовые акции протеста на всей территории Гагаузии за ее перемены.

Напомним, башкан Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.