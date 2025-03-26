В Госдуме ответили на заявление Трампа о «затягивании» перемирия с Киевом

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что претензии американского лидера вписываются в переговорный процесс. Депутат уверен, что к Трампу уже пришло понимание, что «ни за один день, ни за месяц» нереально урегулировать конфликт таким образом, чтобы добиться исполнения всех договоренностей.
«Если Трамп посчитал, что здесь Россия поднимает, наверное, слишком много вопросов, и это ведет к какому-то затягиванию, на самом деле просто очевидно, что Трамп хотел сказать, что очень много вопросов вызывает это соглашение», — объяснил свою позицию журналисту RTVI Чепа.
По мнению депутата, в ходе переговоров следует обговорить «очень много» нюансов. 12-часовая продолжительность встречи в Эр-Рияде только подтверждает, что все детали соглашения требуют внимательной проработки. Алексей Чепа подчеркивает, что вопросы по соглашению о прекращении ударов по энергообъектам и в Черном море должны тщательно анализироваться.
Член комитета Государственной думы по международным делам Роза Чемерис уверена, что не стоит принимать слова Трампа, который «известен своей витиеватостью и таким византийским стилем управления», в качестве претензии.
«Это всегда игра, причем не только со стороны американской, американских переговорщиков, но и с российской стороны. Главная игра — в том, что мы защищаем свои интересы, мы будем стоять на этом», — цитирует депутата RTVI.
Трамп заявил, что Россия, вероятно, «затягивает» согласование прекращения огня с Киевом, в интервью журналисту Newsmax.
«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: “Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать”», — сказал американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что уверен в том, что и Россия, и Украина желают, чтобы конфликт быстрее завершился.
Переговоры, во время которых шла речь об этапах прекращения огня, США проводили в Саудовской Аравии отдельно с Украиной и с Россией. Встреча с украинской делегацией состоялась 23 марта, с российской — 24 марта. Переговоры с представителями России длились более 12 часов.
Кремль потребовал открыть для России международный рынок сельхозпродукции и поставил условие, что соглашение о прекращении огня в Черном море начнет действовать только в случае снятия ограничений с банковских учреждений, обеспечивающих торговлю в агропромышленном комплексе.
В администрации Белого дома также огласили результаты переговоров. В заявлении говорилось, что в случае возобновления действия инициативы стороны не будут применять в Черном море военные силы и использовать коммерческие суда в военных целях. Штаты согласились помочь России возобновить экспорт сельхозпродукции и удобрений, уменьшить траты на морское страхование и открыть доступ к портам и платежным системам.
Кремль соблюдает ограничения на удары по энергообъектам украинской стороны. Соглашение о запрете на удары продолжительностью 30 дней действует с 18 марта. Украинский лидер заявил, что мораторий на атаки по энергоинфраструктуре стартовал 25 марта.