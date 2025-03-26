В Госдуме ответили на заявление Трампа о «затягивании» перемирия с Киевом

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: “Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать”», — сказал американский лидер.