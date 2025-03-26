СМИ: в США оценили действия Эрдогана на фоне массовых протестов и обвала рынков

«Хорошее место, хороший лидер тоже», — сказал Трамп во время встречи во вторник, имея в виду Турцию и ее президента. Его слова подтверждают ожидания инвесторов о том, что Турция вряд ли столкнется с внешним политическим давлением после ареста Экрема Имамоглу, популярного мэра Стамбула и главного политического соперника Эрдогана. Президент Турции в предстоящие годы надеется сохранить хорошие отношения с Трампом, как это было во время первого президентского срока американского президента, передает Bloomberg.
Госсекретарь США Марко Рубио во время и после встречи со своим турецким коллегой Хаканом Миданом также не выразил никакой озабоченности по поводу происходящего в Турции, отмечает Reuters.
Первоначальный шок, похоже, прошел. Однако риск политической неопределенности вернулся в инвестиционный климат Турции. Возможно, нам придется пересмотреть инвестиционные планы на 2025 год.
По оценкам Bloomberg Economics, за три дня с 19 по 21 марта валютные резервы Турции сократились на 26,6 млрд долларов. В результате чистые резервы центробанка Турции на конец прошлой недели составили 32,4 млрд долларов. Несмотря на это, Эрдоган продолжил оказывать давление на оппозицию, которую он обвиняет в обвале рынков и «саботировании» турецкой экономики и которую обещает привлечь к ответственности.