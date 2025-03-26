СМИ: в США оценили действия Эрдогана на фоне массовых протестов и обвала рынков

«Хорошее место, хороший лидер тоже», — сказал Трамп во время встречи во вторник, имея в виду Турцию и ее президента. Его слова подтверждают ожидания инвесторов о том, что Турция вряд ли столкнется с внешним политическим давлением после ареста Экрема Имамоглу, популярного мэра Стамбула и главного политического соперника Эрдогана. Президент Турции в предстоящие годы надеется сохранить хорошие отношения с Трампом, как это было во время первого президентского срока американского президента, передает Bloomberg.