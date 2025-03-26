РФ требует международной реакции на убийство российских журналистов

«Настаиваем на незамедлительной реакции на убийство Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ со стороны профильных международных институтов, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — отметила дипломат.
РФ призывает все ответственные правительства и профессиональное сообщество осудить нападения киевского режима на российских журналистов. РФ требует от ЮНЕСКО и ОБСЕ исчерпывающих мер для прекращения атак ВСУ на сотрудников российской прессы, заявила официальный представитель МИД РФ.