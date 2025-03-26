Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ требует международной реакции на убийство российских журналистов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия требует незамедлительной реакции международных организаций на убийство военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Агентство «Москва»

«Настаиваем на незамедлительной реакции на убийство Анны Прокофьевой и других представителей российских СМИ со стороны профильных международных институтов, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — отметила дипломат.

РФ призывает все ответственные правительства и профессиональное сообщество осудить нападения киевского режима на российских журналистов. РФ требует от ЮНЕСКО и ОБСЕ исчерпывающих мер для прекращения атак ВСУ на сотрудников российской прессы, заявила официальный представитель МИД РФ.