Bloomberg: в Дании вводят обязательный призыв для женщин

Сейчас датчанки, согласно статье, могут вступать в армию на добровольной основе, в то время как мужчины обязаны служить, если их призовут в рамках лотерейной системы, которая была разработана для компенсации потенциальной нехватки добровольцев.
Согласно пересмотренному графику, Дания распространит обязательную воинскую повинность на женщин на год раньше, чем изначально планировала, заявил во вторник министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Соседняя Норвегия стала первым членом НАТО, который ввел подобный призыв с 2015 года. Швеция восстановила призыв на военную службу с 2017 года, распространив его на женщин.
Министерство обороны Дании также объявило о планах потратить 1,7 млрд долларов на финансирование датской тяжелой артиллерийской бригады и возможную покупку двух самолетов-заправщиков. Эти средства поступят из так называемого правительственного фонда ускорения, о котором было объявлено в феврале. Он предназначен для увеличения расходов на оборону и противодействия эскалации предполагаемых угроз со стороны России.