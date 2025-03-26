Bloomberg: в Дании вводят обязательный призыв для женщин

Министерство обороны Дании также объявило о планах потратить 1,7 млрд долларов на финансирование датской тяжелой артиллерийской бригады и возможную покупку двух самолетов-заправщиков. Эти средства поступят из так называемого правительственного фонда ускорения, о котором было объявлено в феврале. Он предназначен для увеличения расходов на оборону и противодействия эскалации предполагаемых угроз со стороны России.