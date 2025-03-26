Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: в Дании вводят обязательный призыв для женщин

Дания с 2026 года начнет призывать женщин на военную службу. Тем самым она ускорит запланированные реформы, направленные на увеличение численности вооруженных сил и противодействие «растущим угрозам» со стороны России, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Sophia Bianca Salskov Jakobsen/Danish Defence
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сейчас датчанки, согласно статье, могут вступать в армию на добровольной основе, в то время как мужчины обязаны служить, если их призовут в рамках лотерейной системы, которая была разработана для компенсации потенциальной нехватки добровольцев.

Согласно пересмотренному графику, Дания распространит обязательную воинскую повинность на женщин на год раньше, чем изначально планировала, заявил во вторник министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Соседняя Норвегия стала первым членом НАТО, который ввел подобный призыв с 2015 года. Швеция восстановила призыв на военную службу с 2017 года, распространив его на женщин.

Министерство обороны Дании также объявило о планах потратить 1,7 млрд долларов на финансирование датской тяжелой артиллерийской бригады и возможную покупку двух самолетов-заправщиков. Эти средства поступят из так называемого правительственного фонда ускорения, о котором было объявлено в феврале. Он предназначен для увеличения расходов на оборону и противодействия эскалации предполагаемых угроз со стороны России.