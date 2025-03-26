Белый дом начал проверку из-за скандала с чатом Signal

Глава американской разведки Тулси Габбард заявила на заседании спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, что Совет национальной безопасности при Белом доме начал внутреннее расследование после утечки в мессенджере Signal информации о проведенных американскими войсками авиаударах по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.