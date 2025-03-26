Путин отменил передачу российских активов Ariston «Газпрому»

Компания «Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Из бухгалтерской отчетности предприятия за 2024 год следует, что выручка ООО сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей, но валовая прибыль увеличилась на 12%. В полтора раза выросла величина текущего налога на прибыль — до 99 млн рублей. Чистая прибыль выросла в девять раз — до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году.