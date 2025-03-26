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Путин отменил передачу российских активов Ariston «Газпрому»

Президент России Владимир Путин исключил российскую дочку Ariston из списка компаний, временно переданных в управление «Газпром бытовые системы». Это следует из указа с официального сайта Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Компания «Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Из бухгалтерской отчетности предприятия за 2024 год следует, что выручка ООО сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей, но валовая прибыль увеличилась на 12%. В полтора раза выросла величина текущего налога на прибыль — до 99 млн рублей. Чистая прибыль выросла в девять раз — до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году.

Расходы на оплату труда персонала выросли на 17% — до 714 млн рублей. Но число сотрудников «Аристон термо Русь» по-прежнему составляет примерно 290 человек.

100% долей российской структуры Ariston передали в управление «Газпром бытовые системы» весной 2024 года. Тогда Италия предъявила претензию о национализации и вызвала российского посла Алексея Парамонова в МИД. После чего диппредставительство дало исчерпывающие разъяснения, почему передача управления компании законна.