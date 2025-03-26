Европа задумалась об отказе от идеи отправки войск на Украину

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, отмечалось, что ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудят возможность размещения миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность может составить около 100 тысяч военных.