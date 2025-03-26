Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа задумалась об отказе от идеи отправки войск на Украину

Страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Источник: Reuters

«Они отходят от (идеи отправки, — “Газета.Ru”) наземных войск и пытаются переосмыслить то, что они делают, чтобы прийти к чему-то более разумному», — сказал анонимно один из европейских дипломатов.

По его словам, идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении.

«Но сейчас, с такой ситуацией на земле и такой администрацией США, это не очень здорово», — отметил он.

Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, отмечалось, что ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудят возможность размещения миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность может составить около 100 тысяч военных.