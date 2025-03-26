Путин рассказал, где у России есть друзья

«И на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. Во всем мире. И у нас друзей гораздо больше тех людей, которые нас на самом деле не очень понимают. И есть люди, которые на так называемом Западе, о котором мы сейчас упоминали, и есть люди, которые не понимают Россию. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).