В Госдуме назвали арест Гуцул политической расправой

«Год назад Евгения Гуцул встретилась с (президентом РФ) Владимиром Путиным и уже тогда опасалась ареста по возвращении домой. Весь 2024 она провела в судах: ее обвиняли в финансировании оппозиционной партии “Шор” средствами, полученными из России. В уголовном деле — 68 томов. По каким причинам состоялся нынешний арест, руководство Молдавии не уточняет», — рассказал парламентарий.