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В Госдуме назвали арест Гуцул политической расправой

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул — политическая расправа руками ангажированной системы, политик должна быть немедленно освобождена, в противном случае речь пойдет о введении персональных санкций, заявил депутат ГД РФ Андрей Луговой.

Источник: © РИА Новости

Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

«Арест башкана Гагаузии Евгении Гуцул — политическая расправа руками ангажированной системы», — написал Луговой в своем Telegram-канале.

По слова депутата, план удара по Москве и пророссийским силам молдавские власти вынашивали давно.

«Год назад Евгения Гуцул встретилась с (президентом РФ) Владимиром Путиным и уже тогда опасалась ареста по возвращении домой. Весь 2024 она провела в судах: ее обвиняли в финансировании оппозиционной партии “Шор” средствами, полученными из России. В уголовном деле — 68 томов. По каким причинам состоялся нынешний арест, руководство Молдавии не уточняет», — рассказал парламентарий.

По мнению Лугового, для коллективного Запада закон и право — лишь удобный инструмент для достижения целей, а все международные организации, включая судебную систему, «полностью политизированы и послушно выполняют указы сверху».

«Пример бессовестной политики двойных стандартов — скандальная выдача МУС ордера на арест Путина и Львовой-Беловой за спасение детей Донбасса из-под обстрелов НАТОвским и европейским оружием. Теперь настала очередь политического убийства Евгении Гуцул… Башкан Гагаузии должна быть немедленно освобождена. В противном случае речь пойдет о введении персональных санкций и инструментов давления против причастных к этому делу чиновников», — подчеркнул парламентарий.