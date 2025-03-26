Молдавский политолог Андриевский не исключил, что на Гуцул заведут новое дело

«Мирное соглашение по Украине, которое оставляет вне игры Приднестровье и Гагаузию, не будет в достаточной степени работать. Оно сохранит за российскими противниками те рычаги давления против России, которые есть и сейчас. Нужно обязательно иметь в виду, что ~ситуация в Молдавии должна быть одним из политических пунктов украинского урегулирования~. Без этого все относительно пророссийские силы, которые есть в регионе и субрегионе, будут продолжать испытывать на себя политическое, юридическое и силовое давление», — заключил политолог в беседе с «Газетой.Ru».