В Европе заявили о «трудном решении» Трампа по конфликту на Украине

Они считают, что публичные обещания Трампа о скорейшем завершении боев могут использоваться Москвой против него, а решение Вашингтона увязать урегулирование конфликта с другими проблемами дает России «рычаги влияния». В то же время Россия, похоже, намерена продлить дискуссии и сузить обсуждаемые на них темы, заявляют собеседники агентства.
В связи с этим, по их словам, Трампу, возможно, придется сделать выбор: усилить давление на Россию или пойти на более серьезные уступки ей, чтобы уложиться в установленный им срок прекращения боев.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт за 24 часа. Вскоре после инаугурации он говорил, что надеется сделать это в течение полугода. Bloomberg писал, что США надеются достичь перемирия на Украине к Пасхе (20 апреля), однако сроки могут отодвигаться из-за больших разногласий сторон. Трамп допускал ужесточение санкций против Москвы в рамках урегулирования.
25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегации, по итогам которых Москва поддержала возобновление так называемой черноморской инициативы, но при этом поставила несколько условий, среди которых снятие санкционных ограничений с российских банков и подключение их к системе SWIFT. Это потребует согласия Евросоюза, что очень маловероятно, говорят собеседники Bloomberg.
Трамп после переговоров заявил: «Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: “Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать”».
При этом он выразил уверенность, что обе стороны хотят завершения конфликта.