Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал он.
В свою очередь, на встрече с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым президент предложил ему возглавить Оренбургскую область.