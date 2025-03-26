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Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал он.

В свою очередь, на встрече с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым президент предложил ему возглавить Оренбургскую область.