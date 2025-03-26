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Рубио: режим санкций против РФ придется пересматривать

Это необходимо для окончательного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Коллективный Запад будет вынужден пересматривать свой режим антироссийских санкций, чтобы добиться окончательного урегулирования конфликта на Украине. Это признал госсекретарь США Марко Рубио.

«Тут имеется рамочная конструкция санкций, выстроенная в глобальном масштабе, которую теперь придется рассматривать в качестве составной части окончательного урегулирования конфликта», — заявил шеф американской дипломатии на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в Кингстоне.