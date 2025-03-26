Рубио: режим санкций против РФ придется пересматривать

«Тут имеется рамочная конструкция санкций, выстроенная в глобальном масштабе, которую теперь придется рассматривать в качестве составной части окончательного урегулирования конфликта», — заявил шеф американской дипломатии на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в Кингстоне.