Рубио: режим санкций против РФ придется пересматривать

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Коллективный Запад будет вынужден пересматривать свой режим антироссийских санкций, чтобы добиться окончательного урегулирования конфликта на Украине. Это признал госсекретарь США Марко Рубио.
«Тут имеется рамочная конструкция санкций, выстроенная в глобальном масштабе, которую теперь придется рассматривать в качестве составной части окончательного урегулирования конфликта», — заявил шеф американской дипломатии на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в Кингстоне.