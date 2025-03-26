В ЕС назвали условие снятия санкций с России

«Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции», — заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на вопрос РИА Новости о том, готовы ли в Брюсселе рассмотреть снятие санкций с Россельхозбанка, и как скоро это может произойти.
По ее словам, «прекращение… агрессии России на Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины стали бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций».
Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС «по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».
На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.
По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением «прочного мира». Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.