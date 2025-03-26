Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения

«Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир», — сказал он.