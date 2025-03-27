Лавров считает Крым и новые регионы «закрытыми вопросами»

«Крым и Донбасс, Новороссия — это давно закрытые вопросы. Учитывая то, как итоги референдума на этих территориях отражены в нашей Конституции», — заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Устав ООН диктует необходимость уважительного отношения к правам людей, в том числе — к праву народов на самоопределение, а также обязывает обеспечивать равноправие и уважать собственные народы, чего не делал и не делает киевский режим при «кукловодстве» западных покровителей.
«Чтобы твою территориальную целостность уважали, уважай свой народ. Не запрещай ему говорить на родном языке, помнить свою историю, воспитывать своих детей так, как тебя деды, прадеды, отцы и матери воспитывали. Это тоже про Устав ООН. Там сказано, что необходимо уважать права любого человека, независимо от расы, пола, языка или религии», — пояснил Лавров.
Он также обратил внимание на позицию стран Евросоюза, в частности — на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, декларирующей тезисы об «огромных угрозах» для демократии, прав человека и верховенстве закона на фоне категорического нежелания замечать законы по истреблению русского языка, СМИ, культуры, канонической Украинской православной церкви, принятые нацистским киевским режимом.
«Такое лицемерие Запада означает только одно: они не смирились с тем, что пришла другая пора, что уже многополярность. Все должны быть равны и уважать друг друга, по-честному конкурировать. Запад ведь нас уговаривал, когда Советский Союз исчез, что теперь пришла новая эпоха, “конец истории”. Мы все теперь на основе единых принципов: глобализация, честная конкуренция, презумпция невиновности. Все отброшено и выброшено», — заметил глава российской дипломатии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».